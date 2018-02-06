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كالينينغراد تخلد اسم طيار "سو-25" الذي قضى مؤخرا في إدلب

أخبار روسيا

كالينينغراد تخلد اسم طيار
Sputnik
مدينة كالينينغراد الروسية على بحر البلطيق
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اقترح أنطون أليخانوف حاكم مقاطعة كالينينغراد الروسية إطلاق اسم الطيار رومان فيليبوف على أحد شوارع مدينة كالينينغراد تخليدا لبطولته التي جسدها في الـ3 فبراير في إدلب السورية.

وقال المكتب الصحفي لإدارة المقاطعة إن أليخانوف اقترح إطلاق اسم طيار "سو-25" على أحد الشوارع الرئيسية في جزيرة أوكتيابرسكي في كالينينغراد، تخليدا لذكرى الطيار الذي قضى خلال مواجهة مباشرة مع الإرهابيين، وفجر نفسه بقنبلة يدوية بمن كان منهم إلى قربه.

وذكر المكتب أن مجلس المدينة سينظر في اجتماعه المقبل في هذه المبادرة. 

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

 

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