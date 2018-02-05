رواية مذهلة .. الطيار الروسي رومان فيليبوف فجرّ نفسه!

كشف مصدر خاص لصحيفة "كوميرسانت" عن رواية مذهلة لكيفية مقتل الطيار الروسي الرائد رومان فيليبوف الذي أسقطت طائرته فوق إدلب.

وكشف المصدر الخاص أن رومان فيليبوف كان بحوزته مسدس من طراز "ستيشكين" وعدة مخازن، وقنبلة يدوية، وأنه قاوم المهاجمين وأطلق رصاص مسدسه في اتجاههم، وحين أصبح الوضع ميؤوسا منه، فجر نفسه بقنبلة يدوية.

وقبل ذلك بحسب الشريط فاجأ الطيار مهاجميه صائحا "خذوها! هذه من أجل رفاقي!".

هذه الصيحة يمكنكم سماعها في ثاني ثانية من الشريط.