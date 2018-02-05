لافروف يبحث مع لودريان الأزمة السورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان تطورات الأوضاع في سوريا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن الجانبين ركزا في تبادل الآراء حول الأجندة الدولية على القضية السورية، وأكدا عدم وجود بديل لتسوية الأزمة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف البيان أن لافروف أبلغ لودريان بنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي جرى في مدينة سوتشي الروسية في الـ30 يناير/كانون الثاني الماضي وأعطى نبضة إيجابية جدية لعملية جنيف الخاصة بتطبيق القرار المذكور بالرعاية الأممية.

وتابع البيان أن الوزيرين ناقشا كذلك جدول اتصالات ثنائية لاحقة.

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المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين