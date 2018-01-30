أكدت مسودة البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي ضرورة أن تكون سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية قائمة على المواطنة المتساوية مشددا على استقلالها وحدتها شعبا وأرضا.

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واتفق المشاركون في المؤتمر، حسب نص الوثيقة، التي حصلت "RT" على نسخة منها، على التسوية السياسية للأزمة السورية بالاعتماد على 12 مبدأ، بينها "الاحترام والالتزام الكامل بسيادة دولة سوريا، واستقلالها، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها أرضا وشعبا"، دون تنازل عن أي جزء من الأراضي السورية، بما في ذلك الجولان المحتل، والالتزام الكامل بالسيادة الوطنية للدولة السورية وعدم التدخل في شؤونها.

وتنص الوثيقة على ضرورة أن "يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السيسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي".

ويقضي البيان بأن تكون سوريا "دولة ديمقراطية غير طائفية وقائمة على التعددية والمواطنة المتساوية.

ويشدد البيان على "وبناء جيش وطني قوي موحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجبته وفقا للدستور والمعايير الأعلى"، موضحا أن مهمته تتمثل بـ"حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب.

كما تنص الوثيقة على "بناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان".

وأكد البيان الختامي لسوتشي على ضرورة الرفض القاطع للإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية بكل أشكالها وكافحتها، وكذلك "احترام حماية حقوق الإنسان والحريات العامة لا سيما في أوقات الأزمات".

واتفق المشاركون في مؤتمر سوتشي على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الحكومة والمعارضة لإصلاح الدستور وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

المصدر: موقع الخارجية الروسية + RT

رفعت سليمان