رسالة المشاركين في مؤتمر سوتشي إلى المجتمع الدولي

نشرت وزارة الخارجية الروسية وثيقة معنونة بـ"رسالة مشاركي مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي اختتم أعماله في مدينة سوتشي اليوم الثلاثاء.

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وجاء في رسالة المشاركين في مؤتمر سوتشي: "نحن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري، نعبر عن رغبتنا المشتركة في إنهاء الصراع المتواصل في أقرب وقت. إننا جميعا عانينا بما فيه الكفاية من العنف وسفك الدماء والإرهاب والدمار، حيث دمرت خلال الحرب آلاف البيوت والمدارس والمسشفيات والمصانع والمعامل، وألحق الضرر الجسيم بالطرق ومحطات توليد الكهرباء والصرف الصحي والمواقع الأثرية ذات الأهمية التاريخية والدينية".

وأكدت الرسالة أن المشاركين "يتشاطرون هدفا واحدا يتمثل في إعادة السلم والرخاء للوطن والتعايش بسلام بعيدا عن العنف والإرهاب بكل أشكاله ومظاهره".

ودعت الرسالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي أجمع إلى المساهمة في تغليب آثار الحرب وإعادة إعمار سوريا عن طريق اتخاذ إجراءات إضافية لضمان وصول المساعدات الإنسانية سريعا وبشكل آمن ودون عراقيل لجميع المحتاجين، وكذلك تقديم المزيد من المساعدة للشعب السوري على نحو يسهم في ترميم البنية التحتية، بما في ذلك المنشآت الاجتماعية والاقتصادية، وتنظيم عمليات إزالة الألغام على نطاق واسع، وذلك مع المضي قدما نحو التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وختمت الرسالة بحثّ "جميع أصدقاء سوريا على مساعدتها في استرداد مكانتها كعضو فعّال بين بلدان المجتمع الدولي".

المصدر: وزارة الخارجية الروسية

إينا أسالخانوفا