"الأميرال غورشكوف" تدخل الخدمة قبل نهاية السنة

ستدخل الفرقاطة الجديدة "الأميرال غورشكوف" إلى الخدمة القتالية في الأسطول الروسي قبل نهاية عام 2018.

وقال رئيس شركة بناء السفن المتحدة أليكسي رحمانوف، إن ذلك سيحدث في نهاية الصيف المقبل، على الأغلب، بعد إنجاز كل الاختبارات العملية.

وتعتبر "الأميرال غورشكوف" السفينة الرئيسية (الأولى) في مشروع 22350 وبدأت عملية بنائها في يناير 2006 وتم إنزالها إلى الماء بعد 4 سنوات. وفي خريف 2014 بدأت أول الاختبارات.

وفي مارس 2017 بدأت سلسلة الاختبارات النهائية وبعدها ستنضم هذه السفينة الحربية إلى القوات البحرية الروسية.

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ويتميز تصميم الفرقاطة "الأميرال غورشكوف" وغيرها من سفن مشروع 22350، بالاستخدام الواسع للخرائط البلاستيكية (البولي فينيل كلورايد) والألياف الكربونية وهو ما يجعلها خفية عن الرادارات.

وتبلغ إزاحتها للمياه 5.4 ألف طن وسلاحها الأساسي صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" وكذلك منظومة دفاع جوي صاروخية "بوليمنت –ردوت".

وتعتزم القوات البحرية الروسية استلام 6 سفن من هذا النوع قبل حلول عام 2025. ولاحقا ستصبح هذه الفرقاطات، عماد الأسطول البحري الحربي الروسي.

المصدر: وكالات

إدوارد سافين