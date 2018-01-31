خفايا وأسرار الصواريخ التي تمتلكها كوريا الشمالية!

أعلن سفير روسيا لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، أن موسكو لديها معلومات دقيقة حول الصواريخ التي تمتلكها كوريا الشمالية، وكشف عن أن كيم جونغ- أون لا ينوي زيارة روسيا.

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وقال السفير ماتسيغورا في مقابلة مع وكالة نوفوستى: "بالطبع، لدينا هذه البيانات(عن الصواريخ)، ونحن نراقب الوضع بدقة".

وقال الدبلوماسي الرفيع إن روسيا تملك تصورا متكاملا " للتقنيات ولمستوى تكنولوجيا المجمع العسكري الصناعي لكوريا الشمالية وما تملك وما تستطيع فعله".



وأضاف: "يمكننا القول إن الكوريين الشماليين حققوا تقدما كبيرا في برنامجهم الصاروخي خلال العام الأخير".. "خبراؤنا يقولون إنه إذا كانت النماذج الأولى للصواريخ الكورية الشمالية متماثلة مع تلك التي تمتلكها دول أخرى، فإن أخر العينات التي تظهرها كوريا الشمالية في عروضها الاحتفالية هي على الأرجح من صناعاتها الذاتية المتطورة".

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وقال ماتسيغورا: "يمكن للخبراء، تحديد ذلك حتى في المظهر".

ونفذت كوريا الشمالية في عام 2017 عددا من التجارب الناجحة على إطلاق الصواريخ الباليستية البعيدة المدى، وسادس تجربة نووية. وشدد مجلس الأمن الدولي عقوباته ثلاث مرات متتالية ضد بيونغ يانغ ردا على تطويرها برامج الصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي.

من جهة ثانية، قال السفير الروسي لدى بيونغ يانغ، لوكالة نوفوستي، إنه لا يجري الحديث عن بحث زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون لروسيا في الوقت الراهن .



وأضاف: "الآن لا نناقش إمكانية زيارة على أعلى مستوى".

واعتبر السفير الروسي أن "الوضع معقد نوعا ما، ويبدو أن الوقت لم يحن بعد لعقد مثل هذه الفعاليات الكبرى".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس