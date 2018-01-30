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بوتين: من الغباء وضعنا مع إيران وكوريا الشمالية ثم طلب المساعدة منا!

أخبار روسيا

بوتين: من الغباء وضعنا مع إيران وكوريا الشمالية ثم طلب المساعدة منا!
Sputnik Alexei Nikolskiy
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاولة واشنطن تصوير روسيا على أنها "تهديد" لا يقل خطورة من التهديد الناجم عن إيران وكوريا الشمالية بـ "الغبية".

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وأثناء اجتماع مع وكلاء حملته الانتخابية، اليوم الثلاثاء، قال بوتين: "إنهم يضعوننا في صف واحد مع كوريا الشمالية وإيران.. لكنهم في الوقت نفسه يطلبون منا المشاركة في حل الملف النووي الكوري الشمالي، والتفكر في الخطوات الممكن اتخاذها في المسار الإيراني.. ليس هذا محض غباء"؟

المصدر: إنترفاكس

قدري يوسف

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