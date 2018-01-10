 
مباشر

تزايد اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بعمل بوتين مع اقتراب الانتخابات

أخبار روسيا

تزايد اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بعمل بوتين مع اقتراب الانتخابات
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jq36

يرى الصحفي دميتري سميرنوف من صحيفة كومسولسكايا برافدا، أن وسائل الإعلام الأجنبية باتت تولي اهتمام متزايدا بعمل وزيارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الفترة الأخيرة.

ويعتقد هذا الصحفي الذي يدخل ضمن مجموعة الصحفيين الروس المعتمدين في الكرملين، أن سبب هذا الاهتمام يكمن في اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا، المقررة يوم 18 مارس من العام الجاري.

وكتب سميرنوف في تغريدة على تويتر قائلا، إنه لهذا السبب بالذات تبدي NBC و BBCو CCTVو New York Times و Xinxua و Le Figaro و NHKو Financial Timesو Kiodo و Wall Street Journal و ABC News، الاهتمام المتزايد بعمل مصنع بناء المقطورات في مدينة تفير الروسية بسبب زيارة الرئيس بوتين لها.

إقرأ المزيد
لجنة الانتخابات الروسية تنجز قبول وثائق المستقلين

المصدر: تويتر

ادوارد سافين

 

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة