تزايد اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بعمل بوتين مع اقتراب الانتخابات

يرى الصحفي دميتري سميرنوف من صحيفة كومسولسكايا برافدا، أن وسائل الإعلام الأجنبية باتت تولي اهتمام متزايدا بعمل وزيارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الفترة الأخيرة.

ويعتقد هذا الصحفي الذي يدخل ضمن مجموعة الصحفيين الروس المعتمدين في الكرملين، أن سبب هذا الاهتمام يكمن في اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا، المقررة يوم 18 مارس من العام الجاري.

Из-за выборов резко вырос интерес иностранных СМИ к работе Путина и его поездкам: В результате NBC, BBC, CCTV, New York Times, Xinxua, Le Figaro, NHK, Financial Times, Kiodo, Wall Street Journal и ABC News сегодня освещают работу Тверского вагоностроительного завода pic.twitter.com/68pR2ci4xF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 января 2018 г.

وكتب سميرنوف في تغريدة على تويتر قائلا، إنه لهذا السبب بالذات تبدي NBC و BBCو CCTVو New York Times و Xinxua و Le Figaro و NHKو Financial Timesو Kiodo و Wall Street Journal و ABC News، الاهتمام المتزايد بعمل مصنع بناء المقطورات في مدينة تفير الروسية بسبب زيارة الرئيس بوتين لها.

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المصدر: تويتر

ادوارد سافين