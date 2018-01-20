عمدة موسكو ينشر فيديو لأعمال بناء أعمق محطات مترو العاصمة

نشر عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين عبر حسابه في إنستغرام شريط فيديو يظهر سير العمل في تشييد محطة "ماسليفكا السفلى" في مترو أنفاق العاصمة موسكو.

وفي تعليق نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي"، وصف سوبيانين المحطة بأنها من أعمق المحطات في مترو موسكو، وذكر أن عمقها يبلغ 63-65 مترا.

وقال: "يجري العمل بنشاط في جميع أقسام الخط الدائري الكبير في مترو موسكو. وهذا العمل، كما أعتقد، هو الأكبر والأكثر تعقيدا في تاريخ بناء مترو موسكو".

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ومن المقرر أن ينتهي بناء "ماسليفكا السفلى" في خريف عام 2018، وبالنسبة لاستقبال الركاب، ستبدأ مع حلول رأس السنة المقبلة 2019.

تجدر الإشارة إلى أن استثمار أول خط مترو أنفاق في العالم بدأ في لندن يوم الـ10 يناير 1863 .

ومن بين أعمق محطات المترو في العالم محطة " ارسنالنايا" في كييف عاصمة أوكرانيا وعمقها حوالي 105 أمتار وبدأت العمل فيها 1960/ ومحطة "بوهونغ" في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ ( 100 متر). وبشكل عام، يعتبر مترو الأنفاق في كوريا الشمالية - الأكثر عمقا في العالم كله.

ومن المحطات العميقة أيضا "أدميرالتيسكايا" في بطرسبورغ (86 مترا وهي أعمق محطة مترو في روسيا) وبدأ العمل فيها في ديسمبر 2011. وفي موسكو توجد محطة "بارك بوبيدا" التي افتتحت في 2003 وعمقها 84 مترا.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين