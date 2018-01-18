مترو موسكو في سجل الإرث الثقافي

دخلت ثلاث محطات من الخط الدائري لمترو الأنفاق في موسكو سجل مواقع التراث الثقافي الإقليمي.

Russian Look-Konstantin Kokoshkin

وذكر الموقع الرسمي لمحافظة موسكو أن المحطات الثلاث (بيلاروسكايا وكييفسكايا وكومسومولسكايا) للخط الدائري لمترو الأنفاق أدرجت في سجل مواقع التراث الثقافي للعاصمة.

وتم اختيار ترتيب المحطات الثلاث الأولى في هذا السجل بعد تصويت لسكان موسكو على موقع "المواطن النشط" الإلكتروني بمشاركة 266 ألف شخص.

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ويبدأ ضيوف العاصمة الروسية بالتعرف على مدينة موسكو بعد دخولهم للمحطات الثلاث، لأنها تقع ضمن الدائرة الأولى لقلب المدينة وتربطها بشبكة من محطات القطارات المتوجهة إلى مدن وعواصم الدول القريبة من روسيا. وقد بُنيت هذه المحطات في خمسينيات القرن الماضي.

وعمل على بناء محطة مترو "كييفسكايا" فريق من المهندسين بقيادة يفغينيا كاتونينا، وكان الموضوع الرئيس لها الذكرى الـ 300 لإعادة توحيد روسيا وأوكرانيا. أما محطة "كومسومولسكايا"، فقد كانت مشروع المهندس المعماري أليكسي شوسيف الذي حصل على جائزة ستالين عن تصميمها.

وصمم محطة مترو "بيلاروسكايا" إيفان تارانوف وناديجدا بيكوفا، وكان موضوعها الرئيس اقتصاد وثقافة جمهورية روسيا البيضاء، وحصلا عن عملهما هذا أيضا على جائزة ستالين.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو