موسكو تحصل على جائزة دولية في النقل

تواصل العاصمة الروسية نجاحاتها المستمرة في مجالات الخدمات العامة التي تقدمها للمواطنين الروس وللسياح.

Global Look Press-Anton Belitsky

وحصلت موسكو على جائزة (التنمية المستدامة للنقل 2018) في مؤتمر النقل الدولي الذي احتضنته العاصمة التشيلية سانتياغو، وجرت مراسم التتويج، في يناير الجاري 2018، في مدينة واشنطن الأمريكية.

Global Look Press-Sergey Kovalev

وفازت العاصمة الروسية بهذه المسابقة التي ينظمها المؤتمر الدولي للنقل والتي شاركت فيها مدن من أوروبا والولايات المتحدة والصين، بسبب إعادة تنظيم وتأهيل أسطولها الكبير الذي يشمل كل أنواع النقل البري في المدينة ولتحسين المناطق الخاصة بالمشاة فيها.

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كما أشادت لجنة التحكيم في قمة المؤتمر الدولي للنقل في سانتياغو بتطوير موسكو لشبكة السكك الحديدية للخط الدائري الكبير الذي يربط مجموعة كبيرة من وسائط النقل من مختلف أنحاء المدينة.

وتعد جائزة النقل المستدامة "Sustainable Transport Award" التي تأسست عام 2005، واحدة من أهم الجوائز المرموقة في العالم، تحصل عليها المدن الكبيرة والعواصم العالمية الضخمة مقابل الإنجازات التي تحققها في مجال تطوير البنى التحتية للنقل. وتتكون لجنة التحكيم فيها من خبراء البنك الدولي ومعهد النقل والتنمية في نيويورك وممثلي المنظمات الخاصة في مجال النقل والتنمية.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو