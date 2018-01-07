موسكو تكسب من السياحة مئات مليارات الروبلات

زار العاصمة الروسية في عام 2017، أكثر من 21 مليون سائح، ما جعل للمدينة تكسب حوالي 600 مليار روبل(حوالي 10 مليارات دولار).

أعلنت ذلك اليوم نائب عمدة موسكو لشؤون السياسة الاقتصادية والممتلكات ناتاليا سيرغونينا.

ونقل الموقع الرسمي لبلدية العاصمة عن سيرغونينا قولها إن عائدات السياحة ستزداد في السنوات المقبلة.

وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين قد قدّر عائدات العاصمة من الفعاليات الاحتفالية والمهرجانات التي جرت في ساحات وشوارع موسكو خلال فترة أعياد رأس السنة والميلاد بـ60 مليار روبل.

وذكر العمدة أن هذه الفعاليات تجذب السائحين الذين تقاس أعدادهم في موسكو بعشرات الملايين من الأشخاص. وقال العمدة إن حجم الحركة التجارية في المحلات التجارية والمطاعم في شوارع العاصمة نما بنسبة 20-30 في المئة.

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تجدر الإشارة إلى أن موسكو تشهد منذ عام 2016 مهرجانات احتفالية في شوارعها وساحاتها تحت تسمية "مواسم موسكو".

ويتمّ تحديد موضوع كل مهرجان وفقا لتوقيته في السنة: "رحلة في عيد الميلاد"، و"الخريف الذهبي"، و" ربيع موسكو".

المصدر: وكالات

إدوارد سافين