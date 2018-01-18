موسكو: كييف تدفن اتفاقات مينسك وتسعي لاستعادة دونباس بالقوة

أعلن مجلس الاتحاد الروسي أن القانون الذي أقره البرلمان الأوكراني بشأن إعادة دمج دونباس يؤكد أن كييف لن تفي باتفاقات مينسك ولا تزال تعتمد على إعادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك بالقوة.

ونقل المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الروسي عن رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو قولها: "هذا القانون دفن اتفاقات مينسك، وهو يشكل ظروفا لاستخدام القوات المسلحة بشكل غير مسؤول، ولا ينص على أي خطوة نحو العملية السلمية، ما يثير القلق."

من جهته أعلن بوريس غريزلوف المندوب الروسي في مجموعة الاتصال بشأن التسوية في جنوب شرق أوكرانيا أن هذا القانون يعارض الحل السياسي للنزاع في دونباس.

وأشار غريزلوف إلى أن إقرار القانون جاء على خلفية الوعود الأمريكية بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتّاكة وأن سلطات كييف تعتمد على قمع دونباس بالقوة ولا تسعى إلى فك الحصار وتطبيع الوضع الإنساني هناك.

وبحسب غريزلوف فإن كيف " ترى أن اتفاقات مينسك غير ملائمة بالنسبة لها".

وأكد المسؤول الروسي أن موسكو متمسكة باتفاقات مينسك وتدعو كييف إلى تنفيذ التزاماتها.

وكان البرلمان الأوكراني صادق اليوم الخميس على مشروع قانون يهدف إلى استعادة منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا ويصف روسيا بـ"العدو"، والأراضي الخارجة عن سيطرة كييف بـ "المحتلة".

ويتيح القانون للسلطات الأوكرانية نشر واستخدام القوات المسلحة في دونباس، ويخول الرئيس الأوكراني إعلان حالة الطوارئ دون الرجوع إلى البرلمان.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين