البرلمان الأوكراني يصادق على مشروع قانون لإعادة دمج دونباس

صادق البرلمان الأوكراني على مشروع قانون يهدف إلى إعادة دمج منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا ويصف روسيا بـ"العدو"، والأراضي الخارجة عن سيطرة كييف "أراضي محتلة".

وأيد القانون 280 نائبا، علما أن الحد الأدنى المطلوب لتمريره 226 صوتا.

ويتيح القانون للسلطات الأوكرانية نشر واستخدام القوات المسلحة في دونباس، ويخول الرئيس الأوكراني إعلان حالة الطوارئ دون الرجوع إلى البرلمان.

ورحب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بالقانون، وقال إن القانون يؤكد لدونباس وشبه جزيرة القرم أنها جزء لا يتجزأ من أوكرانيا.

280 – за!

Ми продовжуватимемо прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель політико-дипломатичним шляхом.

Це - ключовий сигнал Закону, який сьогодні ухвалила ВР за моєї ініціативи.

Це - сигнал і для Донбасу, і для Криму: ви - невід’ємна частина України. pic.twitter.com/E81iZui7S1 — Петро Порошенко (@poroshenko) January 18, 2018

وأعلن ألكسندر زاخارتشينكو رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، أن قانون إعادة دمج دونباس، ينتهك اتفاقات مينسك ويطلق أيدي العسكريين الأوكرانيين هناك.

يشار إلى أن النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا، قد أسفر منذ اندلاعه سنة 2014 عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وإصابة 22 ألفا آخرين، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف عن مناطقهم.

المصدر: lenta.ru

ألكسندر توميلين