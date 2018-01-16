لافروف وظريف يبحثان هاتفيا وضع سوريا واتفاق إيران النووي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري ومسألة اتفاق إيران النووي.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن "الطرفين تبادلا الآراء حول عدد من القضايا الدولية الملحة، منها التسوية السورية في إطار مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، إضافة إلى الوضع حول خطة العمل المشتركة المترتبة على اتفاق إيران النووي".

وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا كذلك تحضير اتفاقية بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين من المتوقع أن يتم التوقيع عليها أثناء أعمال القمة الخامسة للدول المطلة على بحر قزوين.

وكان لافروف أعرب عن أمله بأن يصبح مؤتمر الحوار الوطني السوري حافزا للأمم المتحدة لتفعيل العمل من أجل التسوية السياسية في سوريا.

وأضاف في مؤتمر كرّسه أمس الاثنين للوقوف على نتائج النشاط الدبلوماسي الروسي للعام الماضي قائلا: "نحاول عبر مبادرة عقد مؤتمر الحوار السوري تحقيق المواءمة لمصالح جميع الأطراف السورية وكافة اللاعبين الخارجيين الذين قد يؤثرون على الأوضاع هناك ويريدون ضمان مصالحهم ضمن إطار التسوية السورية.

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المصدر: وزارة الخارجية الروسية

ألكسندر توميلين