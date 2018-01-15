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لافروف: العملية في أستانا ساعدت الأمم المتحدة ومؤتمر سوتشي للحوار سينفذ نفس المهمة
مؤتمر صحفي للافروف حول نتائج العمل الدبلوماسي الروسي عام 2017
تاريخ النشر:
15.01.2018
|
07:08 GMT
|
أخبار روسيا
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https://ar.rt.com/jqru
سيرغي لافروف
وزارة الخارجية الروسية
مباشر
الاتحاد الروسي
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