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لافروف: العملية في أستانا ساعدت الأمم المتحدة ومؤتمر سوتشي للحوار سينفذ نفس المهمة

مؤتمر صحفي للافروف حول نتائج العمل الدبلوماسي الروسي عام 2017

أخبار روسيا

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