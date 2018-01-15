الدفاع الروسية تعلق على تحليق "البجعات البيض"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين روسيتين من نوع "تو-160" قد نفذتا دورية اعتيادية لهما في الأجواء الدولية فوق بحار بارينتس والشمال والنرويج.

وأكدت أن تحليق طائرتيها تم مع التقيد التام بجميع قواعد استخدام المجال الجوي فوق المياه الدولية دون انتهاك أجواء الدول الأخرى، مضيفة أن مقاتلات بلجيكية وبريطانية كانت ترافق القاذفتين الروسيتين.

وسبق لمصدر عسكري بلجيكي وأفاد اليوم بأن طائرتين بلجيكيتين من نوع "إف-16" قد رافقتا قاذفتين روسيتين صباح اليوم الاثنين فوق مياه بحر الشمال.

كما ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية كذلك أن مقاتلتين من نوع "تايفون" قد أقلعتا اليوم من اسكتلندا لاعتراض طائرات روسية اقتربت من المجال الجوي البريطاني.

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المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين