"البجعة البيضاء" ستحلّق في نهاية يناير

أكد دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن النسخة المحدثة من القاذفة الاستراتيجية "تو-160 إم2"، ستحلق في الهواء نهاية يناير الجاري، قبل الموعد المعلن سابقا في فبراير.

وقال روغوزين، الذي يشرف على الصناعة الحربية، على صفحته في موقع فيسبوك: "فعلا فإن شركة توبوليف، تعد بإطلاق الطائرة قبل (الموعد).. في نهاية يناير".

تجدر الإشارة إلى أن النسخة المستحدثة للقاذفة "تو-160 أم 2" عرضت في نوفمبر الماضي بمدينة قازان الروسية، والتي ستكون قادرة على حمل رؤوس حربية نووية، وستدخل هذه القاذفة الخدمة في الجيش الروسي بعد اختبارات.

وتزود الطائرة بأجهزة إلكترونية حديثة تقوم بتصنيعها شركة "التكنولوجيات الإلكترونية اللاسلكية" الروسية مع العلم أن جزءا منها يستخدم في مقاتلة "آ – 50" للجيل الخامس.

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وستحصل الطائرة أيضا على أجهزة الكمبيوتر ووسائل الحرب الإلكترونية الحديثة ونظام الملاحة الجديد ومنظومة التحكم في الأسلحة من جيل جديد.

وسيبدأ إنتاج قاذفة القنابل الاستراتيجية المطورة "تي – 160 أم 2" على دفعات حسب الخبراء قبل الموعد المحدد سابقا، وهو عام 2023.

وسيبلغ عدد الطائرات الاستراتيجية المطورة التي ستسلم إلى القوات الجوية والفضائية الروسية 50 طائرة.

يذكر أن قاذفة "تو – 160" الاستراتيجية صممت لكي تقصف بالأسلحة العادية والنووية الأهداف الهامة في المناطق البعيدة جغرافيا وفي عمق أراضي العدو.

تجدر الإشارة إلى أن " تو- 160" مجهزة دائما بصواريخ مجنحة بعيدة المدى من طراز " Х-55СМ" (عددها في الطائرة أكثر من 10 صواريخ)، ويمكن للقاذفة أن تحمل كذلك صواريخ Х-555 المزودة برؤوس نووية.

المصدر: وكالات

إياد قاسم