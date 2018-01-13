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"S-400- تريومف" تدخل الخدمة في القرم

أخبار روسيا

Sputnik
منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400"
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دخلت بطاريات صواريخ "إس- 400 تريومف" اليوم الخدمة في منطقة رأس فيولينت في سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية.

وجرى تعزيز المنظومات الصاروخية الجديدة ببطاريات "بانتسر إس-1" ذائعة الصيت لحماية المواقع الحساسة ومرابض الصواريخ.

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وفي بداية العام الماضي تم في القرم نشر أول تشكيل من صواريخ " إس-400"، وأفادت الأنباء حينها بأنه سيتم أيضا نشر كتيبتي "S-400" هناك لتباشر الخدمة جميعها مطلع 2018.

السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، أعلن مؤخرا أن الاستفزازات على  الحدود الروسية الأوكرانية في محيط القرم لا تزال مستمرة،  ما يسوّغ اتخاذ روسيا الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان أمن أراضيها.

المصدر: تاس

ادوارد سافين

 



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