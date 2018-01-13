روسيا ستُسقط أي هدف يخترق أجواء القرم

"لماذا القرم بحاجة ماسة إلى انتصارات"، عنوان مقال ألكسندر شاركوفسكي، في "نيزافيسيمايا غازيتا" عن تخوف موسكو من ضربات صاروخية لشبه جزيرة القرم.

وجاء في المقال: ربطت وزارة الدفاع الروسية نشر فوجين من قوات الدفاع الجوي مسلحين بمنظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس- 400 تريومف" وصواريخ أرض- جو من طراز "بانتسير- S1 " ومجمعات مدفعية في شبه جزيرة القرم مع تهديدات كييف المتزايدة لشبه الجزيرة.

وأكد نائب دوما الدولة دميتري بيليك أنه سيتم، بهذه الطريقة، إنشاء حلقة صلبة للدفاع الجوي عن شبه الجزيرة من دون "مناطق ميتة". وقال بيليك: "مهما تكن تكتيكات كييف، فإن أي شيء يعبر الحدود الجوية لشبه الجزيرة دون الحصول على إذن سيتم إسقاطه بشكل مضمون، سواء طار باتجاه جسر القرم أو مصح إيفباتوريا".

ونقل المقال عن نائب رئيس البرلمان الأوكراني، يوري بيريوزا، قوله: "استعادت أوكرانيا فعلا إنتاج صواريخ مداها 300-400 كم"، كما أعلنت استئناف إنتاج صواريخ مجنحة قصيرة المدى.

وإلى جانب أن الخبراء العسكريين يلفتون إلى تدني نوعية تكنولوجيا الصواريخ الأوكرانية، فإنهم يشيرون إلى أن مسارها لا يمكن التنبؤ به تقريبا، ويجرى اختبارها على مقربة من شبه جزيرة القرم. ولتجنب وقوع "حوادث" في شبه الجزيرة، تقوم روسيا بتشكيل نظام دفاع جوي متطور. ومهمة S-400 هي تحييد التهديدات من مسافات بعيدة.

وينتهي المقال إلى أن وزارة الدفاع الروسية لا تأخذ في اعتبارها محاولات كييف تعزيز قدراتها الضاربة فحسب، بل تأخذ في الاعتبار أيضا الطلعات الجوية الأمريكية في المنطقة.