إنغوشيا مستعدة لنقل خبرتها في التعامل مع المسلحين إلى سوريا

قال يونس بك يفكوروف، رئيس جمهورية إنغوسيا الروسية، إن هذه الجمهورية مستعدة لتزويد سوريا بما لديها من خبرات في عملية إعادة تأهيل مسلحين سابقين للحياة السلمية.

وردا على سؤال لوكالة نوفوستي حول إمكانية نقل الخبرات الإنغوشية في هذا المجال للسلطات السورية، أوضح يفكوروف: "أظن أنه سيتم إشراكنا في هذه العملية. لنا ولجمهوريات شمال القوقاز الأخرى خبرة هائلة، وطبعا نحن على استعداد لتقاسمها".

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وذكر يفكوروف أنه سبق أن ناقش هذا الموضوع مع السفير السوري لدى موسكو رياض حداد.

وأضاف: "فضلا عن ذلك، فإن خبرة واسعة تراكمت لدى اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، ويمكنهم إشراكنا في هذا العمل ليس عن بعد فحسب، بل ومن خلال إيفاد خبرائنا إلى سوريا، فيما يمكن أيضا دعوة الخبراء السوريين إلى جمهورياتنا في شمال القوقاز، كي يشاهدوا بأم عينهم ما أنجزناه، وكي يقتنعوا بضرورة مواصلة العمل وعدم اليأس".

المصدر: نوفوستي

متري سعيد