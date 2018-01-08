العسكريون الروس يتسلحون بـ"المثقاب"!

كشف فلاديمير ليبين من مؤسسة "روستيخ" للتكنولوجيا أن الجيش الروسي سيتسلم هذا العام قنبلة "المثقاب" المطورة من عيار 500 كغ القادرة على التحليق الذاتي والانقضاض على أهدافها.

وفي تعليق بهذا الصدد، قال ليبين: "المثقاب"، قنبلة متشظية بزنة نصف طن، وقادرة على التحليق الذاتي قاصدة هدفها الأرضي"، مشيرا إلى أنها اجتازت الاختبارات الفنية وشارفت على اجتياز الاختبارات الحكومية ليصار إلى اعتمادها في الجيش الروسي العام الجاري.

المثقاب، قادرة على تدمير بطارية مدفعية أو صاروخية كاملة، أو قافلة كاملة من الدبابات المعادية، إذ تصل إلى هدفها من قاذفة استراتيجية تلقيها بعيدا عن نطاق الدفاعات الجوية للعدو المفترض.

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كما يؤدي انفجار الـ"المثقاب" إلى القضاء التام على قوات العدو ومعداته ضمن رقعة تصل إلى أكثر من 30 كم، فيما يعجز رادار العدو عن الاستشعار بها، ما يستثني احتمال إسقاطها أو حرفها عن مسارها بالمضادات الجوية المعادية.

"المثقاب"، مزودة برأس تقودها إلى هدفها يتم التحكم بها بالليزر أو بواسطة نظام الملاحة الجوية وتحديد المواقع الروسي "غلوناس"، وتحملها المقاتلات والقاذفات.

المصدر: RT و"لينتا.رو"

صفوان أبو حلا