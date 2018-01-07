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بطريرك موسكو وسائر روسيا يسمّي علامات القيامة

أخبار روسيا

بطريرك موسكو وسائر روسيا يسمّي علامات القيامة
Sputnik
غبطة البطريرك كيريل في قداس الميلاد في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو في الـ7 من يناير 2018
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اعتبر غبطة البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا أن يوم القيامة سيحلّ لا محالة عندما ستعجز الإنسانية عن الحياة وعندما سيستولي الشرّ على أرجاء الدنيا.

وفي حديث للصحفيين أعقب قدّاس الميلاد المجيد على التقويم الشرقي الذي تحييه روسيا اليوم، قال البطريرك كيريل: "نهاية العالم سوف تحلّ عندما تعجز البشرية عن الحياة، وعندما تستنفد الإنسانية جميع مواردها، وهذا لن يحصل إلى إذا عمّ الشر الدنيا".

وأضاف: "الشر بحد ذاته لا يقوى على البقاء، والمنظومة التي تقوم على الشر لا يمكن لها الاستمرار، وهذا يعني أنه إذا ما تمكّن الشر من الخير واستولى على الدنيا، سوف يمهد بذلك لنهاية العالم".

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وختم بالقول: "عندما ينتصر المنطق الذي يساوي بين الخير والشر ويعمّ الدنيا، سوف ينفلت الشر من عقاله ويأتي على الجميع، وهذا ما يحتم على الكنيسة دقّ ناقوس الخطر والتحذير من أن البشرية قد سلكت طريق إفناء نفسها بنفسها".

المصدر: "نوفوستي"

صفوان أبو حلا

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