بوتين يهنئ المسيحيين بالميلاد المجيد

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية وسائر مواطني روسيا بعيد الميلاد المجيد معربا عن أطيب تمنياته للجميع.

وورد في برقية التهنئة المنشورة على الموقع الرسمي للكرملين: "تقبّلوا مني أحرّ التهاني بحلول الميلاد المجيد، عيد النور الذي يهدي ملايين المؤمنين الأمل والسعادة، ويذكّرهم بأصولهم الروحية وعادات أمتهم".

"هذا العيد يجعل المؤمنين متراصّين حول قيمهم المسيحية، وإرث شعبنا التاريخي والثقافي المتجذّر عبر التاريخ. أودّ في هذه المناسبة الإشادة بدور الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية وغيرها من الطوائف المسيحية على إسهامها في تعزيز السلم المدني والوفاق الوطني، وتطوير الحوار الديني والقومي في بلادنا".

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"كما لا بد لي من الإشادة كذلك بدور طوائفنا المسيحية على إسهامها في ترسيخ القيم المثلى والأخلاقية في مجتمعنا، وتربية النشء على سبل مواجهة الصعاب التي تعتري طريقه، وأتمنى في الختام للمسيحيين وجميع المحتفلين بعيد الميلاد المجيد النجاح ودوام الصحة والرخاء".

المصدر: "إنترفاكس"

صفوان أبو حلا