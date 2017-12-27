استسلام مالك معمل "مينشفيك" للشرطة الروسية

أفادت مصادر إعلامية بأن إيليا أفريانوف مالك معمل إنتاج الحلويات في موسكو سلم نفسه للشرطة الروسية بعد قتله شخصا وجرح اثنين آخرين، اليوم الأربعاء، ولم تؤكد الشرطة خبر استسلامه بعد.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم شرطة موسكو إن نطاق البحث عن المجرم اتسع ليشمل كل مدينة موسكو بعد فشلت الشرطة في العثور عليه داخل معمل "منشفيك".

وأشار المتحدث إلى أن أفريانوف بعد تنفيذ جريمته ترك سلاحه وفر، ووزعت الشرطة صور القاتل على جميع دوريات الأمن في موسكو. ويرجح أن المجرم فر من المعمل قبل تطويقه من قبل الشرطة.

تجدر الإشارة إلى أن مالك المعمل إيليا أفريانوف كان يسمى في التسعينات من القرن الماضي "بالمنتحل العظيم"، لقيامه في تلك الفترة بتقليد كل أنواع الحلويات العالمية المعروفة وإنتاجها بدون ترخيص في مؤسسته.

وقبل سنوات ألزمته مصلحة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية بالتوقف عن إنتاج العلكة من ماركة ".Life is… Life" وذلك بعد شكوى من الشركة التركية " Dundee Sakyz" التي تنتج علكة تحت ماركة " Love is".

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وإيليا أفريانوف خريج كلية الفيزياء بجامعة موسكو الحكومية ويبلغ من العمر 49 عاما ولديه 8 أطفال.

وحصل خلاف في عام 2013، بين مالك مصنع "منشفيك" إيليا أفريانوف ورجل الأعمال شمسوتدين راجابوف - بعد ما تراكمت على المعمل ديون تزيد على 70 مليون روبل لصالح شركة دنهام هول ( يملكها راجابوف) وبعد ذلك تصالح الطرفان وديا واتفقا على أن يسدد المعمل في غضون ثلاث سنوات الدين المستحق مع فوائد سنوية. ولكن صاحب المعمل أخلّ بالاتفاق فحكمت المحكمة بنقل ملكية المعمل إلى الدائن شمسوتدين راجابوف .

المصدر: RT

ادوارد سافين