الدافع جنائي.. مقتل شخص واحتجاز رهائن في مصنع بموسكو

أعلن مصدر أمني روسي لوكالة نوفوستي عن احتجاز عدة أشخاص كرهائن في مبنى معمل "Menshevik" لإنتاج الحلويات في جنوب شرق موسكو.

وذكر المصدر أن شخصا مسلحا كان قد فتح النار هناك وقتل أحد الحراس. وقال: "يحتجز المسلح عدة أشخاص هناك كرهائن".

وأضاف أن الشرطة طوقت منطقة الحادث في شارع إلوفايسكايا بموسكو.

وفي وقت سابق أفادت الدائرة الصحفية في المديرية العامة للشؤون الداخلية في العاصمة الروسية، بأن الشرطة تحاول اعتقال شخص أطلق النار في مبنى جنوب شرق موسكو. وذكرت الشرطة أن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة شخصين آخرين.

وتقول الشرطة إن القاتل واسمه إيليا أفريانوف (المالك السابق للمعمل) تحصن في المبنى، ويرفض السماح لأحد بالدخول.

وأفاد مصدر مطلع أن خلافا وقع بين المالك السابق للمؤسسة وعناصر دائرة تنفيذ الأحكام القضائية الذين حاولوا الحجز على المؤسسة وتشميعها. وخلال التلاسن تناول إيليا أفريانوف سلاحه الناري وأطلق النار على المحطين به فقتل أحد الحراس.

المصدرك وكالات

ادوارد سافين