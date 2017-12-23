بإيعاز من واشنطن.. قديروف يتعرض لهجوم إلكتروني

أعلن جنبلاط عمروف وزير الإعلام والعلاقات الخارجية في جمهورية الشيشان الروسية أن صفحة رمضان قديروف رئيس الشيشان على "إنستغرام" قد تعرضت لقرصنة تخريبية بإيعاز من الخارجية الأمريكية.

وفي تعليق بهذا الصدد، قال عمروف: "كل كلمة وكل موقف يعبر عنه رمضان قديروف يبث الهلع في قلوب الأمريكان الطامعين، القادرين فقط على بث الفتن الجيوسياسية والإيقاع بين الشعوب. واستنادا إلى التطورات الأخيرة على خلفية ما يسمى بـ"قائمة ماغنيتسكي" الجوفاء، فإن هذا التطور لم يكن مفاجئا".

وأشار عمروف إلى أن العمل مستمر في الوقت الراهن على إعادة إطلاق صفحة قديروف على "إنستغرام" و"فيسبوك"، حيث حجبت الصفحة على الموقعين المذكورين في الـ23 من الشهر الجاري.

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يذكر أن ما يسمى بـ"قائمة ماغنيتسكي"، قائمة تدرج فيها واشنطن من تتهمهم بـ"الضلوع في مقتل المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي قضى في حبسه الاحترازي سنة 2009 على ذمة التحقيق في قضايا اختلاس وتبييض أموال شارك فيها رجل أعمال أمريكي تتهمه روسيا بالعمالة لمخابرات بلاده.

يعرف عن رمضان قديروف، مواقفه الثابتة وتأييده المطلق لسياسة روسيا الخارجية، ويعرب في كل محفل عن رفضه للمواقف الأمريكية ويحمل واشنطن وزر الويلات والحروب التي تعانيها بلاد المسلمين في العالم.

كما يؤمن قديروف بضرورة استمرار روسيا في نهج الدفاع عن مصالحها وحمايتها بشتى السبل من الخطر الغربي عموما، والأمريكي بوجه خاص.

المصدر: وكالات روسية

صفوان أبو حلا