صفحة قديروف محجوبة.. هل وقعت ضحية لقراصنة الإنترنيت أم لعقوبات واشنطن؟

فوجئ متابعو صفحة رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية اليوم بحجب صفحته على موقع "إنستغرام".

وتشير الصفحة لدى محاولة دخولها إلى أن "الرابط غير موجود"، أو أن الصفحة قد حجبت.

يعرف عن رمضان قديروف، مواقفه الثابتة وتأييده المطلق لسياسة روسيا الخارجية، ويعرب في كل محفل عن رفضه للمواقف الأمريكية ويحمل واشنطن وزر الويلات والحروب التي تعانيها بلاد المسلمين في العالم.

كما يؤمن قديروف بضرورة استمرار روسيا في نهج الدفاع عن مصالحها وحمايتها بشتى السبل من الخطر الغربي عموما، والأمريكي بوجه خاص.

واشنطن، أدرجت قديروف وعددا كبيرا من الشخصيات الرسمية الروسية في قائمة عقوباتها التي فرضتها ضد موسكو بعد التوتر في العلاقات معها على خلفية الأزمة السورية وعودة القرم إلى قوام روسيا الاتحادية.

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العقوبات الغربية ضد الشخصيات الروسية، تحظر عليها دخول الأراضي الأمريكي وتحرّم على مواطني الولايات المتحدة التعامل والتواصل معها تحت طائلة العقوبات الإدارية والجنائية.

قديروف في رد متهكم على قائمة واشنطن وعقوباتها قال: "لا أعتزم زيارة الولايات المتحدة حتى ولو وهبوني أموالا تعادل جميع احتياطات روسيا من الذهب والعملة الصعبة"، التي تقدر بأكثر من 500 مليار دولار!

المصدر: RT

صفوان أبو حلا