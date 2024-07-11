وجاء في قائمة المدرجين التي نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، "قائمة الإرهابيين والمتطرفين (المدرجين)... القسم الوطني... الأشخاص ... رقم 36. نافالنايا يوليا بوريسوفنا، مواليد 24.07.1976، مدينة موسكو".

إقرأ المزيد محكمة روسية تصدر حكما غيابيا بحق ارملة نافالني لانخراطها في جماعات متطرفة

وقبل يومين، أصدرت محكمة "باسماني" في العاصمة موسكو مذكرة اعتقال غيابية بحق يوليا نافالنايا أرملة المعارض أليكسي نافالني.

وبموجب القانون الروسي، تواجه نافالنايا عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 2-6 أعوام.

يذكر أن نافالني أدين بالاختلاس وحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة "تبديد المال العام"، حيث ثبت اختلاسه 16 مليون روبل من شركة "كيروف الحكومية للأخشاب".

وفي 16 فبراير الماضي، أفادت إدارة السجون الروسية بوفاة نافالني بعد عودته من فسحة دورية في ساحة السجن، وكشفت مصادر عن أن المحكوم أصيب بجلطة دموية بحسب بيانات أولية.

المصدر: نوفوستي