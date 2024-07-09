إقرأ المزيد الكرملين: روسيا ستتجاهل أي دعوات أوروبية لتحقيق دولي في وفاة نافالني خاصة من بوريل

وذكرت وكالة "نوفوستي: الروسية نقلا عن بيانات المحكمة: "قررت المحكمة تلبية طلب الادعاء واتباع إجراءات احترازية وقائية متمثلة بالاحتجاز لمدة شهرين بحق نافالنايا".

وأوضحت المحكمة أنه سيتم تنفيذ الحكم اعتبارا من لحظة ترحيلها إلى أراضي روسيا الاتحادية أو من لحظة اعتقالها داخل الأراضي الروسية.

واتهمت المحكمة نافالنايا "بالانخراط في جماعة متطرفة"، وأضيفت إلى قائمة المطلوبين في الخارج كونها "تهربت من التحقيقات الأولية".

وبموجب القانون الروسي، تواجه نافالنايا عقوبة السجن لمدة تتراوح بين عامين وستة أعوام.

يذكر أن نافالني أدين بالاختلاس وحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة "تبديد المال العام"، حيث ثبت اختلاسه 16 مليون روبل من شركة "كيروف الحكومية للأخشاب".

وفي 16 فبراير الماضي، أفادت إدارة السجون الروسية بوفاة نافالني بعد عودته من فسحة دورية في ساحة السجن، وكشفت مصادر عن أن المحكوم أصيب بجلطة دموية بحسب بيانات أولية.

المصدر: نوفوستي