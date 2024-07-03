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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 05:38 GMT

    سالدو يسمي الدول التي تستورد منتجات مقاطعة خيرسون الروسية

    قال فلاديمير سالدو حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، لمراسل نوفوستي، إنه يتم تصدير الحبوب والمحاصيل الصناعية المزروعة في هذه المنطقة بشكل رئيسي إلى الصين وتركيا والهند.

    سالدو يسمي الدول التي تستورد منتجات مقاطعة خيرسون الروسية
    Sputnik

    وأضاف سالدو: "يقوم المصدرون الذين يشترون الحبوب والمحاصيل الصناعية من المنتجين في مقاطعة خيرسون، بتوريد هذه المنتجات بشكل أساسي إلى الصين وتركيا والهند".

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    ووفقا له، بدأت حملة الحصاد لهذا العام في مقاطعة خيرسون، في الأيام العشرة الأولى من شهر يونيو.

    وقال الحاكم: "حتى هذه اللحظة، تم حصاد حوالي 10% من إجمالي مساحة المحصول، وتمت دراسة أكثر من 150 ألف طن، ويبلغ إجمالي الحصاد المتوقع هذا العام حوالي 1.2 مليون طن".

    ومقاطعة خيرسون، هي إحدى كيانات روسيا الجديدة، وتقع عند الروافد السفلية لنهر دنيبر، وتطل على بحر آزوف والبحر الأسود.

    وانضمت هذه المقاطعة إلى قوام روسيا الاتحادية، بعد استفتاء عام جرى في سبتمبر 2022. وهي تتعرض باستمرار لقصف القوات الأوكرانية.

    في الوقت الراهن، تقع تحت سيطرة روسيا 75% من مساحة مقاطعة خيرسون، وتسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.

    المصدر: نوفوستي

     

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