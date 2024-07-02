وسقطت القذيفة على عائلة من المتقاعدين وتسببت بمقتل امرأة وإصابة زوجها بجروح خطيرة.

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وكتب ألكسينكو على قناته في تيلغرام: "قبل ساعتين هاجمت القوات الأوكرانية قرية غورنوستايفكا بقذائف الهاون. وانفجرت إحدى القذائف بجانب السيارة لعائلة من المتقاعدين. وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 75 عاما وزوجها بجروح خطيرة. ورغم استمرار القصف، بذل أطباء الإسعاف كل ما في وسعهم لإنقاذ هذين المصابين. وللأسف توفيت المرأة على الفور تقريبا وقد نجا زوجها بأعجوبة".

وأضاف أن هذه العائلة رفضت مغادرة دارها في غورنوستايفكا، رغم الهجمات اليومية التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا وبعض المناطق في العمق الروسي، بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: تاس