روسيا.. مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان في مقاطعة كورسك بقصف أوكراني

قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف، إن القوات الأوكرانية استهدفت المنطقة الليلة الماضية بمسيرة جوية.

وكتب سميرنوف على قناته في تيلغرام، أن الهجوم الأوكراني أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان.

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وأضاف: "الليلة، هاجمت مروحية مسيرة أوكرانية مبنى سكنيا في قرية غوروديشتشي بمنطقة ريلسكي وأسقطت عليه عبوة ناسفة. وتسبب هذه الهجوم بمقتل خمسة أشخاص، من بينهم طفلان صغيران".

وأشار سميرنوف إلى أن الهجوم الأوكراني تسبب كذلك بإصابة شخصين آخرين بجروح وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وأعرب القائم بأعمال الحاكم عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا وبعض المناطق في العمق الروسي، بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: تاس