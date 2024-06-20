إعلان حالة التأهب من هجمات بالمسيرات في أربع مقاطعات روسية

أعلنت السلطات في أربع مقاطعات روسية، هي ليبتسك وبيلغورود وفورونيج وكورسك، فجر اليوم الخميس، رفع حالة التأهب من شن هجمات بطائرات مسيرة.

وبحسب قناة "تلغرام" التابعة للمديرية العامة لحالات الطوارئ في ليبتسك "تم رفع مستوى التأهب إلى الأصفر (تحذير من خطر جوي) في المقاطعة".

كما أعلن حاكم المقاطعة إيغور أرتامونوف عن ذلك، طالبا متابعة التطورات حول الوضع العملياتي في القنوات الرسمية للحكومة ووزارة حالات الطوارئ.

وجاء في رسالة صادرة عن نظام الدولة الموحد للوقاية والحد من حالات الطوارئ في مقاطعة بيلغورود: "تحذير! تم الإعلان عن خطر الهجوم بطائرات مسيرة في جميع أنحاء المقاطعة، كن يقظا".

وفي مقاطعة فورونيج، قال حاكم المقاطعة ألكسندر غوسيف في قناته على "تلغرام"، إنه تم الإعلان عن خطر هجوم بطائرات مسيرة في المقاطعة.

وكتب في قناته على "تلغرام": "تنبيه! أعزائي سكان مقاطعة فورونيج، تم الإعلان عن خطر هجوم بطائرات مسيرة في المقاطعة. يرجى التزام الهدوء. قوات الدفاع الجوي على أهبة الاستعداد. اتبعوا المزيد من التنبيهات من الحكومة الإقليمية أو من وزارة حالات الطوارئ الروسية".

وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف في قناته على تلغرام، إنه تم الإعلان عن خطر هجوم بطائرات مسيرة في المقاطعة.

وجاء في الرسالة: "في مقاطعة كورسك: تم الإعلان عن خطر هجوم بطائرات مسيرة. كن يقظا! قوات ووسائل الدفاع الجوي في حالة تأهب لصد أي هجوم محتمل".

الجدير ذكره أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: RT