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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 13:43 GMT

    بوتين يمنح اللقب الفخري "الحرس" للقاعدة الجوية رقم 999 في قرغيزستان

    وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوم منح اللقب الفخري "الحرس" للقاعدة الجوية رقم 999 بمدينة كانط القرغيزية - أول قاعدة عسكرية روسية على أراضي دولة أجنبية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

    بوتين يمنح اللقب الفخري
    Sputnik

    وجاء في الوثيقة التي تم نشرها على موقع المعلومات القانونية الرسمية للكرملين، أنه تم منح هذا اللقب للقاعدة لقاء البطولة الجماعية والشجاعة والثبات والرجولة التي أظهرها أفراد اللواء في العمليات القتالية لحماية الوطن ومصالح الدولة خلال النزاعات المسلحة. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع.

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    تم افتتاح القاعدة الجوية رقم 999 في 23 أكتوبر 2003. وأصبحت أول منشأة عسكرية روسية يتم إنشاؤها على أراضي دولة أجنبية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وتتمركز أيضا القوات الجوية للقوات المسلحة القرغيزية في نفس المطار.

    وتدخل القاعة الجوية المذكورة في إطار قوة الانتشار السريع الجماعية لمنطقة آسيا الوسطى التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

     تم اتخاذ قرار إنشاء القاعدة من قبل مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في 25 مايو 2001.

    المصدر: تاس

     

     

     

     

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