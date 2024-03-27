بوتين يمنح لقبا فخريا للواءين بالجيش الروسي

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكل من لواء القيادة رقم 75 ولواء الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم 29 لقب "حراس الوطن" الفخري.

وجاء في مرسوم رئاسي نشر على بوابة المعلومات القانونية الحكومية اليوم الأربعاء: "للبطولة والشجاعة الجماعية والصمود والمروءة التي أظهرها أفراد اللواء في العمليات القتالية لحماية الوطن ومصالح الدولة في ظروف النزاعات المسلحة (قررت): منح لقب "حراس الوطن" الفخري للواء القيادة رقم 75 الاسم الفخري "الحرس" على أن تسمى من الآن فصاعدا لواء "حراس الوطن" للقيادة رقم 75".

وبمرسوم آخر وقع عليه اليوم أيضا، منح الرئيس الروسي لقب "حراس الوطن" الفخري للواء المنفصل رقم 29 للحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.

وفي وقت سابق من هذا العام منح بوتين لقب "حراس الوطن" لعدد من التشكيلات العسكرية، منها الفوجان رقم 10 و25 للحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، ولواء المدفعية رقم 288 وفوج المهندسين رقم 40 واللواء المنفصل للبنادق الآلية (جبلي) رقم 55.

المصدر:RT