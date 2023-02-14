بوتين يمنح فوج البنادق الآلية رقم 228 لقب "الحرس" الفخري

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوج لينينغراد بافلوفسك للبنادق الآلية، حامل النجمة الحمراء رقم 228، لقب "الحرس" الفخري.

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جاء ذلك في مرسوم لرئيس الدولة نشر اليوم الثلاثاء على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، والتي ذكرت أن الفوج منح هذا اللقب "للبطولة الجماعية والشجاعة والثبات والبسالة التي أظهرها أفراد الفوج في ظروف القتال لحماية مصالح الوطن والدولة في ظروف النزاعات المسلحة".

وفوج لينينغراد بافلوفسك للبنادق الآلية رقم 228 هو وحدة عسكرية تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الروسية، ويعود تاريخه إلى يوليو عام 1941، حينما تم منح الاسم الفخري "بافلوفسك" لهذه الوحدة، للعمل الناجح الذي قامت به لتحرير مدينتي بوشكين وبافلوفسك. وحصل الفوج على النجمة الحمراء لمشاركته في اختراق حصار لينينغراد، وتحرير ضواحيها ولشجاعة وبطولة العسكريين.

المصدر: تاس