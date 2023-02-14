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القوات المسلحة الروسية تقضي على مفرزة أعدمت أسرى روس

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القوات المسلحة الروسية تقضي على مفرزة أعدمت أسرى روس
Globallookpress Russian Ministry of Defence
صورة أرشيفية
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قام رماة البنادق الآلية من مجموعة "O" بتصفية جزء من مفرزة القوات المسلحة الأوكرانية التي أطلقت النار على الجنود الأسرى الروس في ماكييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

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أفادت بذلك صحيفة "الربيع الروسي"، وأشارت إلى أن المقاتلات الروسية اقتحمت مواقع الجيش الأوكراني أثناء تحركهم في اتجاه كراسنوليمان، وخلال الأعمال العسكرية، وقع في أيديهم جندي من القوات المسلحة الأوكرانية من اللواء رقم 80 المحمول جوا، من نفس الوحدة التي أطلقت النار على الأسرى الروس المستلقين على الأرض.

كان الجندي يعاني من جرح شديد في الفخذ، وقد أعطي جميع الإسعافات الأولية اللازمة، ولكن بسبب إصابته بجرح شديد في الشريان الفخذي، وفقدان كبير للدم، توفي في طريقه إلى المستشفى.

وكتبت الصحيفة: "تم القضاء على بقية المسلحين خلال الهجوم".

المصدر: أرغومنتي إي فاكتي

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