صحيفة: القيود على دخول المدنيين لأرتيوموفسك قد تكون تمهيدا لانسحاب القوات الأوكرانية منها

رجحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن فرض القيود على دخول المدنيين لمدينة أرتيوموفسك (باخموت) قد يكون تمهيدا لانسحاب القوات الأوكرانية من المدينة.

وقال الجيش الأوكراني يوم الاثنين، إنه سيمنع فرق الإغاثة والمتطوعين من دخول المدينة بسبب المخاطر الناجمة عن المعارك في الشوارع.

وحسب الصحيفة، قد يكون ذلك "تمهيدا للانسحاب من المدينة، على الرغم من أن الجيش الأوكراني يصر على أنه يحافظ على السيطرة على المدينة".

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وأضافت أن "القرار لإغلاق المدينة أمام فرق الإغاثة قد يدل على أن الجيش الأوكراني غير قادر على تأمين الأحياء في المدينة التي كانت آمنة نسبيا خلال الأشهر، مثل الأحياء على الضفة الغربية لنهر باخموتكا، التي على بعد أكثر عن مواقع المدفعية الروسية".

وأشارت إلى أن "هذا هو دليل آخر على أن القوات الروسية تقترب من السيطرة على المدينة".

المصدر: "نيويورك تايمز"