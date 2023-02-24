بوتين يمنح لقبا فخريا للواء 35 للصواريخ المضادة للطائرات

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لواء الصواريخ المضادة للطائرات رقم 35 لقب "حراس الوطن" الفخري، حسبما جاء في مرسوم رئاسي نشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية اليوم الجمعة.

وقال المرسوم: "للبطولة والشجاعة الجماعية والصمود والمروءة التي أظهرها أفراد اللواء في العمليات القتالية لحماية الوطن ومصالح الدولة في ظروف النزاعات المسلحة، قررت.. منح لقب "حراس الوطن" الفخري للواء الخامس والثلاثين للصواريخ المضادة للطائرات..".

ويتمركز لواء 35 للصواريخ المضادة للطائرات التابع للجيش 36 أسلحة مشترك في جمهورية بورياتيا بسيبيريا، وينتمي إلى المنطقة العسكرية الشرقية. وفي عام 2017، أصبح اللواء أول وحدة في سيبيريا والشرق الأقصى استلمت أنظمة Buk-M3 متوسطة المدى عالية الحركة.

المصدر: "تاس"