سلطات موسكو تحذر السكان من الخروج لوقت طويل إلى الشوارع بسبب درجات الحرارة العالية

حذرت سلطات العاصمة الروسية موسكو السكان من الخروج لوقت طويل إلى الشوارع بسبب درجات الحرارة العالية.

وكتبت بلدية موسكو عبر قناتها على "تليغرام": "سيكون الجو حارا في العاصمة اليوم وستصل درجات الحرارة في النهار إلى 28-30 درجة".

وأضاف المنشور: "على السكان تجنب الخروج لفترات طويلة للشارع وحماية الحيوانات الأليفة".

ونشرت القناة مقاطع فيديو لآليات ترش المياه في شوارع العاصمة الروسية مما يسمح بتبريد الأسفلت، وأشار المنشور إلى أنه مع التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس المباشرة والحمل المروري العالي، يكون الأسفلت أكثر عرضة لتشوه والتخريب، الري المنتظم في الأيام الحارة يقلل من التشوه.

المصدر: بلدية موسكو