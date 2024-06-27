روسيا.. الأمطار الغزيرة تتسبب بخروج قطار عن سكته ومصرع راكبين (فيديو)

أفادت مؤسسة السكك الحديدية الروسية، بأن رجال الإنقاذ عثروا على جثتي شخصين في موقع خروج قطار الركاب فوركوتا-نوفوروسيسك عن مساره.

مساء يوم أمس، خرجت تسع عربات مقطورة من قطار الركاب رقم 511 فوركوتا - نوفوروسيسك عن مسارها بالقرب من مدينة إنتا بجمهورية كومي الروسية.

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وكان على متن القطار لحظة وقوع الحادث، 195 راكبا و20 عاملا بالسكك الحديدية. ووفقا للبيانات الأخيرة، يوجد عشرة مصابين في المستشفيات، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عاما في حالة خطيرة. وقال مصدر في خدمات الطوارئ المحلية لمراسل نوفوستي، إنه لا يزال مجهولا مصير شخص من بين الركاب.

وبحسب البيانات الأولية، كان سبب الحادث انهيار التربة تحت السكة الحديدية بسبب الأمطار الغزيرة. وذكر يفغيني تيشكوفيتس، كبير المتخصصين في مركز الأرصاد الجوية في فوبوس لمراسل نوفوستي، أن سبب الحادث، كان انزياح التربة بشكل كبير تحت السكة الحديدية بسبب المياه الغزيرة لأن منطقة الأورال بأكملها كانت تحت تأثير إعصار قوي لعدة أيام، وترافق ذلك بهطول أمطار غير مسبوقة في بعض الأماكن.

ووفقا له، بلغ معدل هطول المطر في غضون 25و26 يونيو 73 ملم، رغم أن المعدل المتوسط لشهر يونيو يبلغ عادة في تلك المنطقة 50 ملم.

وأضاف الخبير أنه "نتيجة للهطولات غير الطبيعية، وصل ارتفاع منسوب المياه في في بعض أنهار الجمهورية يوم 26 يونيو في بعض الأماكن إلى 164 سم".

المصدر: نوفوستي