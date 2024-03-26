مصر.. اصطدام قطارين في طريق القاهرة - الإسكندرية

اصطدم جرار عند مزلقان قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية بقطار رقم 15 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، ما أثار فزع الركاب ونزولهم على جانبي الرصيف.

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وكشف مصدر مسؤول لموقع "مصراوي" أن سائق الجرار تعرض لحالة إغماء وفقد سيطرته على الجرار ما تسبب في تخطيه الحاجز والاشارة الضوئية بالخطأ والاصطدام بالقطار الآخر من الخلف.

ونجح مختصون في السيطرة على الجرار، فيما لما يتأثر قطار "القاهرة الإسكندرية" بأي تلفيات وعاد الركاب له مجددا وسار في رحلته ومساره المحدد، كما خضع سائق الجرار للعلاج وتلقى الإسعافات الاولية بمستشفى قويسنا العام.

هذا وانتقل قيادات هيئة السكة الحديد وقيادات الأمن لموقع الحادث، وتقرر نقل الجرار إلى محطة قطارات قويسنا للفحص والمعاينة وتقديم تقرير فني عن حالته.

المصدر: مصراوي