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مصر تعلن تفاصيل حادث قطار مفاجئ

أخبار العالم العربي

مصر تعلن تفاصيل حادث قطار مفاجئ
Reuters
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أعلنت هيئة السكك الحديدية في مصر في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، اصطدام قطار ركاب محرم بك / الضبعة بلودر بدون أرقام من مكان غير مخصص للعبور بكم 115 بين العلمين / سيدي عبد الرحمن.

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وأوضحت الهيئة أنه أثناء سير قطار ركاب محرم بك الضبعة بكيلو 155.800 بين العلمين/ سيدي عبد الرحمن خط القباري /مرسى مطروح، لاحظ سائق القطار عبور لودر السكة فجاء من مكان غير مخصص للعبور وتم إطلاق السارينة أكثر من مرة ولم يمتثل سائق اللودر للتحذيرات مما أدى إلى اصطدام القطار به أدي إلي خروج الجرار وجميع العربات وجميع عجلاتهم عن القضبان واحتمال وفاة سائق اللودر.

وأوضحت أنه جار المتابعة ولا توجد إصابات بين ركاب القطار وأهابت هيئة السكك الحديدية بقائدي المركبات والسيارات الالتزام بالمرور والعبور من الأماكن المخصصة للعبور تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث.

المصدر: اليوم السابع

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