"قطار الذاكرة" يصل إلى بطرسبورغ (فيديو)

يشارك 200 تلميذ يمثلون 8 دول في رابطة الدول المستقلة في رحلة تاريخية تمر بالأماكن التي قاتل فيها أبطال الحرب الوطنية العظمى.

سيشمل مسار القطار 14 مدينة في روسيا وبيلاروس. ومدينة بطرسبورغ إحدى المحطات الأولى للقطار الأسطوري.

وقد استمتع تلاميذ المدارس الثانوية بزيارة نوافير بيترهوف وكاتدرائية القديس إسحاق ومتحف السكك الحديدية الروسية التي تولت تحقيق مشروع "قطار الذاكرة". واعترف الكثير من التلاميذ أن هذا هو المكان الذي حلموا بزيارته أكثر من أي مكان آخر.

وانطلق المشروع يوم 22 يونيو من قلعة "بريست" الواقعة على الحدود مع بولندا، حيث دارت عام 1941 المعارك الأولى للحرب الوطنية العظمى. وسيشارك التلاميذ في عيد خريجي مدارس بطرسبورغ "الأشرعة الحمراء". وسيمر "قطار الذاكرة" بـ14 مدينة في روسيا وبيلاروس، ومن بينها أوفا، سامارا، فولغوغراد، مينسك وغيرها. وستختتم الرحلة في 6 يوليو بموسكو.

وقالت إيلينا بيساريفا عضو لجنة العلوم والتعليم والثقافة في مجلس الاتحاد الروسي في مقابلة مع قناة REN TV التلفزيونية الروسية: "إطلاق مشروع "قطار الذاكرة" للشعوب الشقيقة ليس من قبيل الصدفة، وبالطبع، سيجلب التلاميذ إلى أوطانهم انطباعات عن بلدنا العظيم، عن روسيا العظيمة، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية"

وهذه هي الرحلة الثالثة لـ "قطار الذاكرة"، بصفته مشروعا تم إطلاقه بمبادرة من رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو ورئيسة مجلس الجمهورية في الجمعية الوطنية البيلاروسية ناتاليا كوتشانوفا".

المصدر: نوفوستي