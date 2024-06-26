غداة هجوم داغستان.. "مزحة ثقيلة" تتسبب بإخلاء شارع وسط محج قلعة

تسببت دعابة مرعبة من أحد الشبان باستنفار قوات أمن عاصمة جمهورية داغستان الروسية محج قلعة وإخلاء الشوارع من المارة يوم أمس، بعد إشاعته خبرا كاذبا عن إطلاق وشيك للنار في المكان.

وأعلنت وزارة الداخلية في الجمهورية اعتقال الشاب "المرح" الذي توقف بسيارة رباعية الدفع سوداء اللون في مركز المدينة، وأخاف مجموعة من الفتيات بالقول لهن: "الآن سيحدث إطلاق للنار هنا"، وأخبرهن بضرورة الهروب ركضا من المكان.

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وعلى الفور، اتصلت الفتيات بالشرطة التي هرعت دورياتها إلى المكان وباشرت إخلاء المنطقة.

وذكرت الداخلية أن 7 دوريات من الشرطة وصلت إلى المكان وضربت طوقا أمنيا حول، وشرعت في تفتيش المنطقة باستخدام الكلاب البوليسية.

ويعاقب القانون الروسي أصحاب البلاغات الكاذبة بغرامة مالية كبيرة للبلاغ الأول، والسجن 6 لمدة تصل إلى أشهر بعد التكرار.

المصدر: RT