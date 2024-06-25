دول عربية تدين الاعتداء الإرهابي في جمهورية داغستان الروسية

دانت دول عربية الاعتداء الإرهابي على رجال الشرطة ودور العبادة في جمهورية داغستان الروسية والذي أدى إلى مقتل وإصابة عددا من رجال الأمن والمدنيين.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية التي استهدفت دور عبادة في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين".

وأضاف البيان: "أكدت الوزارة رفض المملكة لكافة أشكال الإرهاب والتطرف واستهداف المدنيين وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وفي ذات السياق قالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة للهجمات الإرهابية على كنيستين أرثوذكسيتين وكنيس يهودي ومركز لشرطة المرور في جمهورية داغستان جنوبي روسيا الاتحادية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين ورجال الأمن".

وتابع البيان: "عبرت وزارة الخارجية عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الروسي الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة موقفها الثابت والرافض لاستهداف دور العبادة ولأعمال العنف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها كونها جرائم آثمة تتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والدينية".

وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية: "تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة روسيا وشعبها الصديق، وتؤكد استنكارها الشديد لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في روسيا وزرع الفتنة بين أبناء شعبها".

وشددت الوزارة على أن "قيام قوات كييف بالاعتداء الصاروخي على المواطنين الروس في جمهورية القرم الروسية، وبأسلحة أمريكية الصنع، بالتزامن مع تلك الأعمال الإرهابية، ليس سوى تأكيد آخر على مستوى الروح العدائية الذي وصل إليه الغرب الجماعي تجاه روسيا، وعدم اكتراثه بحياة المدنيين الأبرياء".

وجددت الوزارة تأكيدها على "وقوف سوريا إلى جانب الشعب الروسي الصديق، ولديها كامل الثقة بقدرة الاتحاد الروسي على مواجهة هذه التحديات".

إقرأ المزيد

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي".

كما "دانت خطاب الكراهية والعنصرية، والذي يؤدي إلى انتشار النزاعات وتفاقمها"، مشددة على ضرورة ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي والابتعاد عن الممارسات التي تؤدي إلى نشر الفتنة والفوضى.

وأعربت الوزارة عن "تعازيها ومواساتها لحكومة روسيا الاتحادية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

ودانت مصر بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي وقع في جمهورية داغستان الروسية.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية: " تدين مصر بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت دورا للعبادة ومركزا للشرطة بداغستان".

وأكد أبو زيد: "على رفض مصر القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع دولة روسيا الصديقة، وتعرب عن تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف ثلاثة مواقع دينية ومركزا للشرطة بجمهورية داغستان في روسيا الاتحادية وأدى إلى سقوط قتلى".

وأضاف البيان: "وتجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبرت الوزارة عن "تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب روسيا الاتحادية".

وأسفرت الهجمات الإرهابية في مدينتي دربند ومحج قلعة في داغستان مؤخرا عن مقتل أكثر من 20 شخصا بينهم 16 شرطيا، وإصابة آخرين.

المصدر: RT