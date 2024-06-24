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وزير داخلية داغستان يتعهد بمعاقبة مرتكبي الهجوم الإرهابي

أخبار روسيا

وزير داخلية داغستان يتعهد بمعاقبة مرتكبي الهجوم الإرهابي
Sputnik
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أكد وزير داخلية جمهورية داغستان الروسية عبد الرشيد ماغوميدوف أن بعض المجرمين الذين نفذوا الهجوم الإرهابي يوم أمس قد تمت تصفيتهم على الفور، مشددا على أن بقية الجناة سينالون عقابهم.

وقال ماغوميدوف في بيان نشرته الوزارة في قناتها على "تلغرام" :"يهدف هذا الهجوم المنظم على المواقع الدينية إلى التحريض على الكراهية والفتنة بين أبناء شعبنا، ولكن يجب أن نتذكر أن داغستان كانت دائما ولا تزال مكانا يعيش فيه الناس من مختلف الأديان والقوميات بسلام وتآلف، ولن نسمح للقوى الخارجية بتدمير سلامنا ووحدتنا".

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وأضاف: "لقد تم القضاء على بعض المجرمين بالأمس على الفور، وسينال بقية الجناة العقاب الذي يستحقونه".

وأشار ماغوميدوف إلى أن صمود رجال الشرطة وتفانيهم وعزيمتهم التي تصدوا بها للمجرمين المسلحين دفاعا عن أرواح الداغستانيين المسالمين تستحق احتراما خاصا.

واختتم ماغوميدوف: "نعرب عن حزننا العميق وتعازينا لكل من فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم وأبناءهم، لقد قاتل رجال الشرطة لدينا ببطولة ولم يتراجعوا خطوة واحدة، ولم يتأخروا دقيقة واحدة، بالدفاع عن أبناء وطنهم، وحماية الشعب الداغستاني المسالم.. خالص تعازينا لأسر الضحايا وأحبائهم، إننا نحزن معكم.. هذه خسارة لا تعوض بالنسبة لعائلات وأقارب الضحايا ولنا جميعا".

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وأعلن وزير الصحة في داغستان أن عدد قتلى الاعتداء الإرهابي ارتفع إلى 20 شخصا والإصابات إلى 46.

وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تعرض مدينتي ديربنت ومحج قلعة في داغستان لاعتداء إرهابي الليلة الماضية استهدف كنيستين أرثوذوكسيتين، وكنيسا يهوديا ومركزا لشرطة المرور.

كما أعلنت قوات الأمن في داغستان القضاء على 6 مسلحين، 4 منهم في محج قلعة و2 في دربنت.

المصدر: نوفوستي +RT

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