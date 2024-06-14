بوتين يستذكر أقوال فيلسوف روسي في حديثه عن أهداف الحياة

استذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إحدى مقولات الفيلسوف الروسي إيفان إيلين في حديثه عن الأهداف في الحياة مقتبسا المقولة التالية: "يجب العيش لأجل ما يمكن الموت من أجله".

وقال بوتين خلال لقاء مع المشاركين في البرنامج التعليمي (زمن الأبطال)": "بالنسبة للأهداف في الحياة إنها مسألة معقدة، وهناك العديد من الصيغ المختلفة، وإحدى هذه الصيغ تقول: يجب أن يعيش المرء لأجل ما يمكن أن يموت من أجله"، مقتبسا عن الفيلسوف الذي لطالما أشار بوتين مرارا وتكرارا إلى أفكاره خلال خطاباته.

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وخلال اللقاء أكد بوتين أيضا أن روسيا لم تمر أبدا بفترات مثالية، مشيرا إلى أنها تعرضت دائما للصعوبات التي جعلتها تعزز قوتها.

المصدر: تاس